Arıklı:“Kurumun 10 milyon TL’si cebinde kaldı”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, son dönemlerde tartışma konusu olan KIB-TEK’in akaryakıt alım ihalesi konusunda mutlu sona ulaşıldığını duyurdu.

“İş başına geldiğimizde yapılan akaryakıt taşıma ihalesi 38$ dan neticelenmişti. Biz bu fiyatı yüksek bularak iptal ettik ve yeniden uluslararası ihaleye çıktık. Bu arada üzerimize çok geldi her yönden baskı yaptılar. Hatta partimin içini bile karıştırmaya çalıştılar” hatırlatmasında bulunan Arıklı, “Bugün nihayet akaryakıt taşıma ihalesi neticelendi. Az önce kazanan firmanın adı ve teklif ettiği fiyat açıklandı. Buna göre ilgili firma;32.46$ teklif ederek ihaleyi kazandı” diyerek, iki ihale arasında 6 dolarlık bir fark olduğunu vurguladı.

“Aradaki fark yaklaşık 6$” diyen Arıklı, “Böylece KIB-TEK 1.232.000$ (10 milyon 40 bin TL) kazanmış oldu.

Teşekkür beklemiyoruz. Ama hiç olmazsa artık susun” diyerek kendisine tepki gösterenlere yanıt verdi