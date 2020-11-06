Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla son olarak Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul etti.

Arıklı, ‘Halkın hükümet boşluğuna tahammülü kalmamıştır’ diyerek, bir an evvel bakanlar kurulunun oluşması ve ülke sorunların hakim olması gerektiğini söyledi.

YDP olarak hükümetin içinde yer alıp almayacaklarının gelecek tekliflere bağlı olduğunu da söyleyen Arıklı, erken seçim içeren herhangi bir hükümete içerden veya dışardan destek verebileceklerini, erken seçim olmazsa hükümette yer almayacaklarını vurguladı.