Arıklı'yı çok kızdırdılar... “Ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, enerji üretimi kapsamında alınan yakıtın 'kirli' olduğunu savunanlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Arıklı, “Yemin ederim bunlar hasta” ifadelerini kullanarak, isim vermeden şunları söyledi:

“Aramış taramış şartnamede olmayan değerleri sorarak ortaya bir rapor çıkarmışlar ‘Aha rapor. Yakıtınız kirli’ diyorlar."

“GEÇMİŞTE VE ŞİMDİ ARANMAYAN BU DEĞERLER, KİMİ NİYE İLGİLENDİRSİN”

“Yahu komik adamlar bir şartnameye baksanıza akaryakıtta hangi değerler aranıyor” diyen Arıklı, geçmişte ve şimdi aranmayan değerlerin kimi neden ilgilendireceğini sordu.

Bakan Arıklı, “Yemin ederim bu ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu” dedi.