Arıklı "tetikçi vekil var" dedi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden KIB-TEK ile ilgili yaptığı açıklamasında, isim vermeden “tetikçi vekil” diyerek muhalefetteki bir Milletvekiline yönelik iddialarda bulundu.

Bazı çevreler, Arıklı’nın oklarını yönelttiği vekilin, CTP Milletvekili Salahi Şahiner olduğunu öne sürdü.

Arıklı, ismini açıklamadığı vekilin ‘derdinin’, “Bundan önceki yıllarda adrese teslim ihaleler ile KIB-TEK’i milyonlarca lira kazıklayan firmaların, soyguna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak” olduğunu öne sürdü.

Arıklı, adını vermediği vekile, şu soruları yöneltti:

“Bu arkadaşa sormazlar mı; Senin partin Hükümette iken, akaryakıt kaç paradan taşınıyordu? Hiç gündemine alıp ‘niye bu fiyat?’ diye sordun mu? Senin partin Hükümette iken, KIB-TEK’teki soygunlarla ilgili tek bir kez konuştun mu? Senin partin hükümette iken, KIB-TEK’in yaptığı ihaleleri tek bir defa gündemine alıp inceledin mi? Mesela ülkeye getirilen akaryakıtın kalitesini o dönemde de merak ettin mi?”

Enerji Bakanı Arıklı, adını vermediği vekille ilgili iddia ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bak kardeşim, Senin kimin tetikçiliğini yaptığını gayet iyi biliyoruz. Meclis araştırma komitesinde kimin avukatlığını yaptığın tutanaklarda kayıtlı. Bunları açıkladığımda halk senin kime hizmet ettiğini görecek. Bekle...”