Arıklı: " temaslılar ve temaslıların temaslıları bile otellere götürülüyor"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, pandemi sürecinde hükümetin mücadele kapsamında yaptıklarını eleştirerek yapılan harcamalar için Meclise Araştırma Önergesi vereceklerini söyledi… Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.