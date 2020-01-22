Arıklı: Seçimi kazanırsam Rum tarafıyla asla federasyon görüşmeyeceğim

Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu cumhurbaşkanı adayı önerisini görüşmek üzere bu akşam toplandı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası konferans salonunda yer alan toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantıda Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak seçilmesi kararı alındı.

Toplantının ardından Parti Meclisinin aldığı kararı YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz açıkladı.

Büyükyılmaz, parti için meclise giremez, cumhurbaşkanı adayı çıkartamaz diyenler olduğunu belirterek, buna rağmen YDP’nin hedeflerine adım adım ilerlediğini söyledi.

Büyükyılmaz, “Türkiyesiz bir Kıbrıs masası oluşturmak için YDP’yi bu ortamdan uzak tutmaya çalıştılar. Hiçbir güç YDP’yi hedeflerinden koparamayacaktır. Türkiyesiz bir masa, Türkiyesiz bir KKTC istemiyoruz” dedi.

Büyükyılmaz’ın ardından konuşan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, parti menfaatini değil devleti düşündüklerini ifade ederek, büyük bir mücadele ile bayrağı en güzel şekilde dalgalandıracaklarını kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığını ifade ederek, seçimi KKTC’yi ilgilendirdiği kadar Türkiye Cumhuriyeti’ni de yakından ilgilendirdiğini söyledi.

YDP’nin iktidara gelmesi halinde ülkedeki birçok sorunu çözeceğini ifade eden Arıklı, Yeniden Doğuş Partisi cumhurbaşkanı adayı olarak, seçimi kazanması halinde Rum tarafıyla asla federasyon görüşmeyeceğini açıkladı.

Federasyona inanmadığını belirten Arıklı, inanmadığı bir davayı müzakere masasında tartışmayacağını söyledi ve “Ben ancak KKTC’nin de içinde olduğu iki devletli çözümü konuşurum” dedi.

Arıklı, “Bana bu onurlu, şerefli görevi layık gören MYK başta olmak üzere değerli parti meclisi üyelerine şükranlarımı arz ediyorum. Emanet büyük, emanet kutsal, bu emanet 1985’lerden beri yürüyen bu kervanın emaneti. Bu emaneti hakkıyla layıkıyla yerine ulaştırabilmek için meşaleyi yerine ulaştırmak için, hep birlikte bütün gücümüzle şerefimizle namusumuzla mücadele ederek oraya taşıyacağız. Bu bizim görevimiz”dedi.