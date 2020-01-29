Arıklı, Özgürgün davası hakkında konuştu: “Başsavcılık yazısında dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili bir talep yok”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Genç TV'de yayınlanan 'Er Meydanı' programında Mustafa Alkan'ın sorularını yanıtladı.

Arıklı, programda UBP eski Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılma süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özgürgün ile ilgili Başsavcılık’tan gelen yazıda dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili bir talep olmadığını ifade eden Arıklı, bunun kendilerinden saklandığını söyledi.

Başsavcılıktan gelen yazıda Meclis iç tüzüğü gereğince konunun değerlendirilmesi ve taraflarına bildirilmesinin istendiğini ifade eden Arıklı, bu süreçte Meclis Başkanının hukukçuları ile başsavcıdan gelen yazıyı değerlendirmesi gerektiğini, bu değerlendirme ışığında dava süresince dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığını belirten bir yazı belirtmiş olması gerektiğini vurgulayarak bunu yapmadığını belirtti.

Arıklı açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

“Sanırım Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkanlık divanının etkisi ve Kudret Özersay’ın da baskısıyla böyle bir karar aldı. Şimdi Ocak ayının 31’inde Anayasa Mahkemesi büyük ihtimalle Meclisin aldığı bu dokunulmazlığın kaldırılması kararını hükümsüz addedecek ve ara emri verecek. Ondan sonra bu arkadaşların yüzlerinin halini göreceğim ben. Biliyorsunuz bu süreçten önce Kudret Özersay başsavcılığa gitti ve bu konuda adeta baskı yaptı. Neticede Başsavcılık bu baskılara dayanamadı ve her anlama gelebilecek bir yazı yazdı. Bu yazıda dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili bir talep yoktur. Sadece ‘durumu değerlendirin ve bize bildirin’ diyor. Bir Milletvekilini siyasi ihtiras uğruna linç etmek doğru bir şey değil. UBP’nin bir önceki Başkanını koltuk uğruna satmasını doğru bulmuyorum. Anayasa Mahkemesinin kararının ardından ülkede birçok dengenin değişeceğine inanıyorum"