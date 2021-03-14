Arıklı: Okan Erdemsiz'i LAÜ'ye atamaktan gurur duyuyorum

HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın LAÜ atamasına tepkisinden sonra bir açıklama yapan YDP Genel Başkanı Arıklı bu atamadan dolayı gurur duyduğunu açıkladı.

Erhan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"LAÜ ye atadığımız

Okan Erdemsiz

Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun süre askerlik yapmış, görevini hakkı ile yerine getirip emekli olmuş bir dava arkadaşımızdır. Bir oyuna getirilerek yaptığı hatanın bedelini de ödemiştir. Okan Erdemsizin uzun süre partimize ve ülkemize hizmeti olacaktır...

Kendisini bu göreve atamaktan gurur duyuyorum..."