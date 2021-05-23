Arıklı; "OGS ve Din İşleri Yasaları Hazır..."

Başbakan Yard. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı; "Türkiye ile Ekonomik entegrasyon için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 3 Haziranda ülkemize resmi bir ziyaret yapacak olan Türkiye Ticaret Bakanı ile önemli bir Uluslararası anlaşma imzalayıp, ardından da Sanayi alanında yapılacak ortak çalışmalar için Sanayi Bakanı ile bir araya geleceğiz. Amacımız üreten, ürettiğini de satan bir ülke haline gelmek" dedi.

Güvercinlikte kurulacak ve tamamen ihracatta yönelik üreticileri yer alacağı OGS (Büyük Organize Sanayi Bölgesi) için alt yapı çalışmalarında son aşamaya gelindiği, gereken kaynağın ayrıldığını ve yakında ihaleye çıkılacağını açıklayan Arıklı; "Bu hafta hazırladığımız yeni OGS yasa tasarısını önce Bakanlar Kuruluna ardından Meclise göndereceğiz. Bu arada Yeni Din İşleri Dairesi Yasa Tasarımızda hazır. Onu da Bakanlar Kurulunun gündemine getireceğiz" diyen Arıklı sözlerine şöyle devam etti: " Yaptığımız ve yapacağımız bu çalışmalar Türkiye ile imzaladığımız Ekonomik Paketin gereği olan çalışmalardır. Bu çalışmaları Sayın Fuat Oktay da yakından takip ediyor. Kendisine bu çalışmalar hakkında bilgiler verdik" dedi

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Basın Bürosu