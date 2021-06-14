Arıklı ilk altı aylık icraatlarını anlattı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ilk altı aylık icraatlarını anlattığı vizyon ve istişare toplantısı düzenledi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ekonomik daralma ile boğuştuklarını vurgulayarak, “İmkanlarımızı kullanıyoruz ve toplumun bu krizi mümkün olabilecek en az hasar ile atlatmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Arıklı, kişi başına düşen milli gelire bakıldığında ülkenin 3 bin 500 dolar civarında fakirleştiğini belirterek pandemi kriziyle işsizliğin de yükseldiğini söyledi.

Erhan Arıklı, ekonomik ve sosyal kalkınma vizyonunun makro düzeyde katılımcı bir yaklaşımla belirlenmesi, lokomotif sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu sektörlerin zenginleştirilmesi, sosyal ihtiyaçların planlı ve zamanında karşılanmasını, kaynakların ise verimli ve etkin kullanılmasını mümkün kılabilen bir ekonomik modele geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Arıklı’nın, bakanlıkta ilk altı aylık icraatlarını anlattığı, vizyon ve istişare toplantısı bugün Lefkoşa Merit Otel'de gerçekleştirildi.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra tüm bürokratlar katıldı.

Basın toplantısında Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da teknik bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ilk altı ayda bakanlığının ve bağlı dairelerin icraatlarını anlattı.

Toplantıda yapmak istediklerini ve ilk altı ayda yaptıklarını anlatan Arıklı, aynı zamanda da ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun bir fotoğrafını çekerek daha iyiye gidebilmek için vizyonlarını ve önerilerini aktardı.

Hem sağlık hem de ekonomik olarak zorlu bir pandemi sürecinden geçildiğine dikkat çeken Arıklı, “Ekonomik daralma ile boğuşmaktayız. Hem devlet, hem de hükümetler olarak imkanlarımızı kullanıyoruz ve toplumun bu krizi mümkün olabilecek en az hasarla atlatmasını sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.

Salgından ekonomi ve hizmet sektörünün ciddi anlamda etkilendiğini dile getiren Arıklı, “Ekonominin sağlığın altında ezilmesine göz yumduk.” ifadelerini kullandı.

“2017’DEN İTİBAREN EKONOMİ YAVAŞLADI”

KKTC olarak 2009 krizi ve sonrasında da 2017’den itibaren ekonomik yavaşlama yaşandığını dile getiren Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“Maalesef pandemi bizi bu süreçten çıkamadan yakaladı. Yaşadığımız birçok sorun zaten var olan sorunlardı ama belki belirgin olmayan bir şekilde sürüyordu. Pandemi bizi bütün bu sorunlarla yüzleşmeye zorladı.”

“3 BİN 500 DOLAR CİVARINDA FAİRLEŞTİK”

2011 yılından bu yana kişi başı gelire bakıldığında 3 bin 500 dolar civarı fakirleşildiğine dikkat çeken Arıklı, pandemi krizi ile işsizliğin yüzde 10 civarlarına çıktığını gördüklerini özellikle gençlerin ve kadınların pandemi krizinde daha da zorlandıklarını kaydetti.

Turizm ve yükseköğrenim sektörlerine aşırı bağımlılıktan dolayı ekonomik faaliyetlerin ciddi şekilde etkilendiği gerçeğiyle de bir kez daha karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Arıklı, yapısal sorunların krizle büyüdüğünü, derinleştiğini ve daha da aciliyet kazandığını vurguladı.

Uzun yıllar Ekonomi Bakanlıklarının sadece sanayi arsaları ve KIBTEK’ten sorumlu olduğu düşünülen bir süreç yaşandığını kaydeden Arıklı, tam da bu yüzden DPÖ’nün de 5 yıllık kalkınma planları yapmaktan vazgeçtiği dönemlerden bugüne plansız bir ekonomi ile sadece mali politikalar ile günü kurtarmaya çalıştıklarını belirtti.

BİZE YENİ BİR NORMAL GEREK

“Konu normalleşme ise pandemi sonrasında eski normale dönmemiz bize bir şey kazandırmayacak çünkü yaşadıklarımız aslında pandemi krizinin çok öncesinde başladı ve eski normale dönmemiz aslında hiçbir sorunumuzu uzun vadede çözemeyecek. Bize yeni bir normal gerek. Normalleşeceksek yeni ekonomik büyümeye dayalı bir model yaratmamız gerek.” şeklinde konuşan Arıklı, dünyada küreselleşme ve teknoloji kullanımının her geçen gün artmakta olduğunu, ekonomik rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik kavramlarının yepyeni bir boyut kazandığını kaydetti.

EKONOMİK KALKINMA VİZYONU…

Ülkenin bu koşullara adapte olabilmesi için, uzun vadeli ‘Ekonomik Kalkınma Vizyonu’nun tüm paydaşlarla birlikte sorgulanması ve toplumsal uzlaşı içerisinde şekillendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Arıklı, ekonomik ve sosyal kalkınma vizyonunun makro düzeyde katılımcı bir yaklaşımla belirlenmesi, lokomotif sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu sektörlerin zenginleştirilmesi, sosyal ihtiyaçların planlı ve zamanında karşılanması, kaynakların ise verimli ve etkin kullanılmasını mümkün kılabilen, bir ekonomik modele geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından ekonominin planlanmasının mümkün olmadığına da değinin Arıklı, ilk altı ayda kendi yapabileceklerini yapıp hükümet ortakları ile gerekli istişareleri yapmaya çalıştıklarını söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZA NASIL BİR GELECEK BIRAKMAK İSTİYORUZ?”

“Çocuklara nasıl bir gelecek bırakmak isteniliyor” sorusuna yanıt aradıkları bu 6 ayda çalışmanın, sağlıklı bir zeminde ilerleyebilmesini sağladıklarını dile getiren Arıklı, şöyle konuştu:

“Çok net olarak şunu gördük. Daha çok ürettiğimiz; daha çok ihracat yaptığımız; turizm ve yükseköğrenimin daha akılcı ve sağlam temeller ile yapıldığı; eğitimde uzmanlaşmanın ve farklı becerilerin yanında yaratıcılığın kazandırıldığı; katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretildiği; kadın ve gençlere daha çok iş yaratabilen; ekonomik büyüme odaklı bir planlama yapmazsak şu anda yaşadıklarımızdan kurtulma şansımız yok.”

Bir siyasetçi olarak siyasetin de ders alması, istikrarlı ve güçlü hükümetlerin işbaşına gelmesi gerektiğini dile getiren Arıklı, anlattığı vizyon ile 6 ay hareket ettiklerini ve bu vizyon ile de devam edeceklerini kaydetti.

“BÜTÇE AÇIĞI BÜYÜYOR”

2021 Mali Yılı bütçe açığının giderek büyüdüğüne dikkat çeken Arıklı, şu verileri paylaştı:

“KKTC 2021 Mali Yılı bütçesi, 1.980 milyon TL yerel bütçe açığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 1.150 milyon TL katkı yapılacağı varsayımıyla 830 milyon TL genel bütçe açığı olarak yasalaşmıştır. Sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde bütçe açığına 800 milyon TL katkı öngörülmesine bağlı olarak genel bütçe açığı 830 milyon TL’den 1.180 milyon TL’ye yükselmiştir. 2021 yılı Şubat ayında açıklanan Covid-19 önlem paketinde bütçede öngörülmeyen 400 milyon TL’lik tutar, alınan ilave Covid-19 tedbirleriyle Haziran ayı itibarıyla 600 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu kapsamda Haziran ayı itibarıyla 2021 mali yılsonu toplam açığımızın 1.780 milyon TL’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.”

“KKTC EKONOMİSİ ARTIK YÜKSEK GELİRLİ BİR EKONOMİ DEĞİL”

Üretkenliği düşük sektörlerde büyüme eğilimi, yatırımların ve yeni istihdamın düşük seviyede olması sonucunda, KKTC ekonomisinin artık yüksek gelirli bir ekonomi olmadığına değinen Arıklı, “KKTC’nin kişi başına düşen geliri 2011 yılından itibaren düşmektedir. Son 10 yılda kişi başı milli gelire göre fert başında yaklaşık 3 bin 500 dolar fakirleştik. Yapısal sorunlarımız bizim sadece patinaj ekonomisi içine kısır bir döngüde tutuyor. Rasyonel ve kapsamlı zihinsel bir dönüşüm yapmadığımız taktirde fakirleşmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM, NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ VE ÜST DÜZEY BİR YÖNETİM KALİTESİ GEREKİYOR”

KKTC’nin yapısal sorunlarını dile getiren Arıklı şu ifadeleri kullandı:

“Dışa bağımlı bir ekonomik yapı; kısıtlı su, enerji, doğal kaynaklar; tüketime dayalı bir ekonomik yapı; turizm ve yükseköğretim ağırlıklı hizmet ihracatına dayalı ekonomik büyüme; düşük yatırım oranı (toplam yatırımlar/GSYH=%15); düşük üretkenliğe sahip hizmet sektörü; düşük istihdam artışı, 2019 yılı (% 2,2); orta gelir düzeyi tuzağı; kişi başı milli geliri belli bir seviyeye ulaşan gelişmekte olan bir ülkenin, ar-ge yoksunu üretim stili ve geleneksel iş yapış modellerine bağlı kalması nedeniyle, kısırdöngüye girmesi ve kolay kolay gelişmiş ülke kategorisine ulaşamamasıdır. Bundan sonrası için katma değeri yüksek üretim, nitelikli iş gücü ve üst düzey bir yönetim kalitesi gerekiyor.”

İSTİKRARLI EKONOMİK BÜYÜME

Ekonomik büyüme odaklı bir kalkınma projesi başlatılması gerektiğine vurgu yapan Arıklı, ileriki 15 yıl içerisinde ülkenin gelmesini hedefledikleri ekonomik ve sosyal durumu tanımlayarak, somut ve ölçülebilir kalkınma hedefleri oluşturma imkan sağlayacak kapsamlı bir çalışma başlatılması zorunda olduğunu kaydetti.

Arıklı, çalışmanın, gerek devlet kurumlarının gerekse dış paydaşların kalkınma yönünde ortaya koyduğu münferit çabalara eşgüdüm ve ivme katarak, lokomotif sektörlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı, sosyal ihtiyaçların planlı ve zamanında karşılanmasını, kaynakların ise verimli ve etkin kullanılmasını amaçladıklarını belirtti.

“YENİ PROJELER BAŞLATTIK”

Arıklı ayrıca, ilk 6 ayda söz konusu vizyon bağlamında kendilerinden önceki doğru olduğuna inandıkları projeleri devam ettirdiklerini söyleyerek, bunun yanında birçok yeni projeler başlattıklarını kaydetti.

VİZYON 2035 NASIL BİR EKONOMİK KALKINMA?… EYLEM PLANI TAMAMLANDI

Vizyon 2035 “Nasıl bir Ekonomik Kalkınma?” konulu çalışmayı aktaran Arıklı, “Bizden önce başlamış olan ve Avrupa Birliği, Dünya Bankası ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü projenin ilk kısmını bitirdik. KKTC ekonomisi; tarım, hizmet sektörleri, enerji, yükseköğretim gibi 8 ana temada analiz ve saha araştırmaları sonucunda eylem planları tamamlanmıştır. Böylece ekonomik büyüme sağlayabilecek bir planın ana hatları artık mevcuttur.” dedi.

KKTC-TC ARASINDA İMZALANAN KIYI ANLAŞAMASI GÜNCELLENDİ

Dört yıllık bir aradan sonra KKTC-TC arasında imzalanan Kıyı Anlaşması’nın güncellendiğini ve KKTC lehine genişletildiğini dile getiren Arıklı, yapılan güncellemeler sonucunda ihracatın büyümesi olanağı yaratıldığını belirtti.

KKTC-TC arasında ilk kez ihracatı artırabilmek için bir iş birliği protokolü imzalandığını da dile getiren Arıklı, anlaşmanın KKTC adına birçok alanda fırsatlar yaratacağını söyledi.

Arıklı, e-ticaretin artırılması, ihracat eylem planı hazırlanması, anlaşmalı tarımcılık veya sanayicilik modeli geliştirilmesi, eğitim ve teknik destek verilmesi, fuarlarda teşvik verilmesi ve kadın ve genç girişimciliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

HIZLI KARGO VE TRANSİT KARGO… İHRACAT EYLEM PLANI

“Üretim ve ihracatın artırılması için Türkiye PTT ile Posta Dairesi iş birliği ile hızlı kargo ve transit kargo artık mümkün oluyor. KKTC posta dairesinin alt yapısı güçlendiriyor. Kargo şirketleri için yasa ve e-ticaret yasası çıkartılıyor.

“İLK ÜRÜN MUZ”

KKTC ürünleri TC devlet e-ticaret portallarında sergileniyor ve pazarlanıyor. KKTC yeni bir ihracat alanı kazanıyor. KKTC İhracat Eylem Planı hazırlanıyor. Böylece hangi ürünlerin daha avantajlı olduğu hangi ürünlerin pazar bulabildiği ve hangi ürünlerin hangi ülkelerde satılabileceği konusunda bilgimiz olacak. Türkiye’nin zaten ithal ettiği ürünlerin üretimi ile de Türkiye’ye olan ihracatın artırılması sağlanacak. Anlaşmalı tarım veya sanayicilik modeli geliştirilmesi, ihracatın artırılması için iki ülke arasında alınan prensip kararına göre KKTC ve TC arasında bazı ürünlerde anlaşılan kotanın Türkiye’de müşteri veya pazar bulunması sağlanacak. Böylece KKTC’de üretenler ürünlerinin bir yıl sonra kaça satabileceğini ve ne kadarını satabileceğini bilecek. İlk ürün muz olarak kararlaştırılmıştır. 100 ton muzun 2022 de Türkiye’de satılması planlanmaktadır.”

“EĞİTİM VE TEKNİK DESTEKLE BÜROKRASİ AZALACAK”

Toplumda uzmanlaşmanın ve becerinin artırılması için e-ticaret başta olmak üzere birçok alanda KKTC devlet dairlerinde çalışan personele teknik eğitim verilmesinin sağlanacağını dile getiren Arıklı, otomasyon sistemlerinin uyumlaştırılacağını böylece bürokrasinin azalacağını ve iş yapılabilirliğin artacağını kaydetti.

FUARLARDA TEŞVİK VERİLMESİ

İhracatın artırılması için Türkiye’de veya Türkiye’nin yurt dışında yaptığı ticari fuarlardan veya tanıtımlardan KKTC şirketlerinin de yararlanarak teşviklendirileceğini belirten Erhan Arıklı, kadın ve genç girişimciliğinin artırılması gerektiğini de söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülkedeki toplam üretimin artırılması için kadın ve genç istihdamının artırılması gerekliliğine dikkat çekti.

Arıklı, “Bu yüzden sivil toplum ve KKTC-TC ekonomi bakanlıkları arasında kooperatifleşme, ürün geliştirme, kurumsal kapasite artırımı gibi alanlarda iş birliği yapılarak, KKTC’de kadınların ve gençlerin özellikle e-ticaret üzerinden girişimcilik yapılması desteklenecek. Bu alanda 10 milyon TL bütçe ayrılmıştır.” dedi.

GÜVERCİNLİK III. ETAP

İhracatı artırabilmek için Güvercinlik III. Etap’ın 1 milyon 200 bin metrekare alana tam teşekküllü sanayi bölgesi kurulacağını kaydeden Arıklı, yeni oluşturulacak sanayi bölgesinde 3 bin 500 metrekare, 2.500 metrekare ve 10 bin metrekare olmak üzere yaklaşık 168 adet sanayi parseli planlandığını açıkladı.

KIBTEK

Basın toplantısında KIB-TEK’e de değinen Arıklı, kurumla ilgili yönetsel, mali ve teknik anlamda çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek bir taraftan kurum içinde etkin ve verimli bir çalışma düzeni kurmaya çalıştıklarını diğer taraftan da kurumu teknik ve mali yönden geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

KIBTEK’te özellikle yasal mevzuatın noksanlığı ve yeterli insan kaynağı ve teknik altyapı yetersizliğinden dolayı ciddi sorunlar yaşandığını dile getiren Arıklı, temel amaçlarının KIBTEK’in kamu faydasına yaşatılabilmesi olduğunu vurguladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE CİDDİ SORUNLAR VAR

Yenilebilir enerji için şu anda 140 KW başvuru alındığını açıklayan Bakan Arıklı, “86 kw sisteme bağlantı yapmış güç vardır. Yaklaşık 43 kw izinlendirilmiş başvuru vardır. Bu durumdan da açıkça görüleceği gibi elektrik altyapımızı toparlayamazsak kısa bir süre sonra ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalacağız. Şu anda yeni yek tüzüğü çıkmış ve uygulamaya konulmak üzeredir.” diye konuştu.

OTOMASYON VE DİJİTALLEŞME

“Şirketler Merkezi Sicil Kayıt Sistemi” çalışmaları ve proje yazılım işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Arıklı, şirket kurulumları ve/veya tüm değişiklik işlemlerinin (direktör değişikliği, hissedar değişikliği gibi ) online olarak yapılmakta olduğunu belirtti.

Sanayi Sicil Yasası’nın Uygulama Esasları Tüzüğü’nün hazırlandığını ve 23 Mart’ta yürürlüğe girdiğini dile getiren Arıklı, sanayi sicil başvurularının elektronik ortamda alınmaya başlandığını kaydetti.

İş yapabilirliği kolaylaştırılması amacıyla dış ticaret rejiminde uygulanan izin süreçlerinin elektronik ortamına taşınarak verimli hale getirilmesi ile ilgili ilk adım olan, Online İthalatçı / İhracatçı Belgeleri Otomasyon Sistemi ve İhracat İzinleri Otomasyon Modülü’nün çalışmaya başladığını dile getiren Arıklı, yenilenebilir enerji başvurularının online alınma denemelerine başlandığını kaydetti.

VAKIF MALLARI DİJİTAL ORTAMA AKTARILDI

Arıklı ayrıca, Vakıflar İdaresi’nde Kuzey ve Güney Kıbrıs'taki tüm vakıf mallarının dijital ortama aktarıldığını belirtti.

YASALAR

Enerji Üst Kurulu ve Enerji Dairesi Yasası’nın enerji politikalarının belirleneceği ve düzenleneceği yasal çalışmanın başlatıldığını bildiren Arıklı, yasanın sivil toplum ile paylaşılma noktasına getirildiğini kaydetti.

Arıklı, enerji verimliliği yasasının ülkedeki enerji sektöründe regülasyonlar yapacak ve enerji ihtiyacını azaltacak yasanın sektör ile paylaşıldığını söyleyerek, Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın da uzun bir zamandan beridir üzerinde çalışıldığını, yasa taslağının tamamlanmış olup Başsavcılık görüşü alınması için Hukuk Dairesine gönderildiğini kaydetti.

Erhan Arıklı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın da, 42/2018 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 16/2019 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi yasalarına ilişkin tüzüğün bitirildiğini ve geçirildiğini belirtti.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YASASI’NDA DEĞİŞİKLİK

Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın değişiklik çalışmalarının da tamamlandığını belirten Arıklı, mevcut Organize Sanayi Bölgeleri Yasası üzerinde yönetimde çağdaş ve sürdürülebilir reformlar öngören kapsamlı değişiklik çalışması yapıldığını ve Bakanlar Kurulu’na gönderildiğini kaydetti.

Akaryakıt sektörünün regülasyonunu sağlayacak tüzük çalışmasının tamamlandığını dile getiren Arıklı, yasanın ayrıca Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini belirtti.

SANAYİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER

Arıklı, organize sanayi bölgeleri alt yapı çalışmaları kapsamında keşif bedellerinin belirlendiği ve toplam 42 milyon 245 bin 291 bin TL (TC Kaynaklı Blokeler) tutarında bloke yazılarının yazıldığını kaydederek şöyle devam etti:

“Mahalli kaynaklar 5 bloke için toplam 2 milyar 423 milyon 57 bin TL talep edilmiştir. Alt yapısı yapılmadan ve mali kaynağı öngörülmeden Bakan imzası ile 2017 yılında tahsis edilip kira sözleşmesi yapılmış olan, 2017 yılından beri sözleşmeleri yenilenmeyen ve kiraları tahsil edilmeyen toplam 209 kira sözleşmesi KKTC Başsavcılığın sözleşme yenilenmemesi ve iptali yönünde görüşü dikkate alınarak sözleşmeleri iptal edilmiştir. Dönem içerisinde 56 adet ön kira sözleşmesi yükümlülükleri yerine getirilmediği için iptal edilmiştir. 12 adet izinsiz kaçak yapının rayiç bedellerinin belirlenmesi için ilgili daireye yazı yazılmıştır. Dönem içerisinde toplam 113 adet 33 yıllık sözleşme imzalanmıştır.”

TİCARİ ALANDA FAALİYETLER

Ticaret Bilgi Sistemi kapsamında geliştirilen ilk modül olan Online İthalatçı ve İhracatçı Belgesi modülü; Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Şirketler Mukayyitliği, Gelir ve Vergi Dairesi ile online entegrasyon içeren modülün 4 Ocak’ta hizmete girdiğini belirten Arıklı, online izinlerin verilebilmesi çalışmaları kapsamında, “Online Araç İzinleri” modülü, “Online İhracat izinleri” modülü ile “Online Güney Kıbrıs İthalat ve İhracat izinleri” modülünün 2021 yılı sonuna kadar devreye alınacağını kaydetti.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt taşra örgütü olmak üzere tüm ada geneli fiyat ve kalite kontrolü yapıldığını bildiren Arıklı, Ocak – Mayıs 2021 tarihleri arasında denetlenen işyeri sayısının 738, kesilen cezanın da toplam 44 bin 966 TL olduğunu söyledi.

TEKNOPARKLAR VE TEKNOLOJİK GİRİŞİMCİLİK

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, teknolojik girişimciliği ve start-up şirketlerin kurulabilmesi için gerekli tüzüklerin uygulamaya konulmasından sonra ODTÜ kampüsünde yer alan teknopark içerisinde ASELSAN filiz şirketleri kurulduğunu kaydederek, KKTC’de enerji sistemleri ve akıllı şebekeler alanında projeler üretilmeye başlandığını belirtti.

ENERJİ ALANINDA FAALİYETLER

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında petrol ürünleri ticareti ve iki mobil treyler elektrik santralinin tesis edilmesine ilişkin iş birliği protokolünün de imzalandığını kaydetti.

SPOR ALANINDAKİ FAALİYETLER

Spor altyapıları için TC ile yapılan görüşmeler sonrasında 23 milyon TL ayrıldığına dikkat çeken Arıklı, “Birçok altyapı çalışmaları başlatılmıştır. Uluslararası müsabaka yapılması için uluslararası girişimler başlatılmıştır. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bu konuda geçtiğimiz hafta yüz yüze görüşülmüş ve bir noktaya gelinmiştir.” dedi.