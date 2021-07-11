Arıklı ile Avcıoğlu sert rüzgarlar esiyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu arasında başlayan “yolsuzluk” iddialarıyla ilgili tartışma devam ediyor…

Bakan Arıklı’nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Yüz binlerce Sterlinlik villanın bedelini nasıl ödüyor?" paylaşımıyla başlayan tartışma, Avcıoğlu’nun mal varlığını açıklaması ve Arıklı’yı canlı yayına davet etmesiyle devam etmişti.

“ESKİ BİR KIB-TEK MAMMACISI BİZİMLE UĞRAŞMAYA DEVAM EDİYOR”

Bugün yeni bir açıklama yapan Arıklı, Avcıoğlu’na yönelik “Eski bir KIB-TEK mammacısı bizimle uğraşmaya, birilerine tetikçilik yapmaya devam ediyor. Normalde bu tip tetikçilere cevap dahi vermem. Ama ortaya attığı iddialara cevap vermezsem bu tipler birilerinin gözünde haklı görünüp, kahraman olmaya başlayacak. Öyleyse devam” dedi.

27 MİLYON EURO’LUK RANT İDDİASI

Arıklı, Avcıoğlu’nu işaret ederek “adrese teslim ihale ile KIB-TEK’e dört adet jeneratör aldırmaya çalıştığını” ifade etti; sözlerini şöyle sürdürdü:

“4 adet jeneratörün keşif bedeli; KDV dahil 50 Milyon Euro idi. O zamanki Kıb-Tek yönetimi de bunun altına imza atmıştı. Oysa aynı jenaratörleri İsmet Akim, pazarlık usulü ile tanesini 5.5-6 milyon Euro’ya kadar düşürmüştü. Aradaki fark yaklaşık 27 Milyon Euro idi. Bu işi kurtarmak isteyen malum rantiyeciler, bu arkadaşın da içinde bulunduğu yönetim kurulunu avuçlarının içine almışlardı. Hatta bir kısım Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili şirket tarafından güya jenaratör kullanan ülkeleri görsünler diye yurt dışı tatiline de götürülmüşlerdi. Aynı çevreler şimdi olduğu gibi o zamanda bazı basın yayın kuruluşlarını ve gazettacıları da yanlarına almışlar, çok ciddi lobi yapıyorlardı. Onlara göre, bu jeneratörlerin alınmaması halinde 2019 yazında ülke karanlığa gömülecekti. Koro halinde KIB-TEK e yatırım yapılması gerektiği söyleniyordu... Yatırım dedikleri şey ise bahse konu 4 adet jenaratördü…”

“HERKES ELLERİNİ OVUŞTURUP, PAYINA DÜŞECEK RAKAMI BEKLİYORDU”

Sözünü ettiği dönemde, hükümette dörtlü koalisyonun bulunduğunu ve KIB-TEK’e dört partinin temsilcilerinin atandığını anımsatan Arıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Allah için, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami dik duruyor, bu ihale yapılacaksa uluslararası olması gerektiğini söylüyordu. Çünkü ihale yerel olursa jenaratörlerin kimden alınacağı belli idi. Ortada paylaşılacak para 27 Milyon Euro idi. Herkes ellerini ovuşturup payına düşecek rakamı bekliyordu. İşte o dönemde biz meydana çıktık. En az 10 defa Meclis kürsüsünden, en az 30 defada ekranlardan konuşarak bu vurgunun durdurulması için ciddi bir kampanya yaptık. UBP den Tatar ve Taçoy da bu konuda demeçler vermeye başlamıştı.”

“LOBİNİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ AVCIOĞLU ÜSTLEMİŞTİ”

Söz ettiği dönemde, KIB-TEK’te jeneratörlerin alınmasını isteyen lobinin sözcülüğünü Yusuf Avcıoğlu’nun üstlendiğini savunan Arıklı, “Avıcoğlu 21 Ağustos 2019 da verdiği demeçte Jeneratör ihalesine karşı çıkan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz’ı sert sözlerle eleştiriyordu. Avcıoğlu kanuna aykırı olarak hem elektrik işi yapıyor hem de KIB-TEK Yönetim Kurulu üyeliği yapıyordu. Konuyu eleştiren gazetecilere ise; ‘Ne yapayım. Aç mı kalayım?’ diye cevap veriyordu. Oysa bir önceki dönemde elektrik işi yapan bir şahsın Yönetim Kuruluna atanması engellenmişti” dedi.

“KURUM ONLARIN DÖNEMİNDE YAPILAN BORÇLANMAYI AYDA 17 MİLYON TL TAKSİTLERLE ÖDÜYOR”

“Şimdi soru şu” diyen Arıklı, açıklamasına, bir dizi soru yönelterek devam etti:

“O dönemde KIB-TEK’i KDV dahil 50 Milyon Euro’luk batağa sokarak jeneratör alma kararını üretenler kimlerdi? Dörtlü Koalisyon döneminde kuruma iş yapan ve jeneratör kakalamak isteyen bir firmanın finansörlüğü ile yurt dışına giden Yönetim Kurulu üyeleri kimlerdi? Son bir soru daha; bu arkadaş, bizim Kurumu borçlanma sureti ile zarara uğrattığımızı iddia ediyor. Peki kendi Yönetim Kurulu üyesi iken kurum ne kadar borçlanmıştı; küçük bir tiyo, Kurum onların döneminde yapılan borçlanmayı ayda 17 milyon TL taksitlerle ödüyor. Ne deyim. Dinime küfreden bari Müslüman olsa....”