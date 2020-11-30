Arıklı: HP anahtar mı olacak, kilit mi göreceğiz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün 11.30’da Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetsizliğin toplumda etkileri ile ilgili söz aldı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 45 gündür hükümet boşluğu yaşandığına işaret ederek, başbakan olmadığı için bakanlar kurulunun toplanamadığını ve karar alınamadığını söyledi.

Erhan Arıklı, bugün HP’nin parti meclisinden çıkacak kararın hükümet oluşumunda önemli rol oynayacağını ifade etti.

Erhan Arıklı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute’un adaya gelişine değinerek, ilgili bakanın hükümetin düşüncesini açıklaması gerektiğini belirtti.

Charter seferler dışında tüm uçuşlar için karantina kararını eleştiren Arıklı, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulu’nun bu kararı neye göre aldığını açıklaması gerektiğini savundu.

Sektörün yılbaşında gelecek turisti beklerken, bu kararlarla darbe üstüne darbe aldığı görüşünü aktaran Arıklı, kurulun kendine göre bazı gerekçelerle karar aldığını ileri sürdü.

Arıklı, 103 bin kayıtlı öğrenciden 78 binini aktif olduğuna ilişkin Yükseköğretim Dairesi Müdürü’nün açıklamalarına da değinerek adadaki öğrenci sayısına ilişkin verileri anımsattı.

Ülkede salgından dolayı eğitim ve turizm ile ilgili sorunlar yaşanırken, ortada hükümet olmadığına işaret eden Arıklı, “Her ne pahasına olursa olsun bir hükümet kurulmalı, her türlü hükümet hükümetsizlikten iyidir” dedi.

Ülkenin hükümetsiz kalmaması için UBP’ye gerekirse azınlık hükümeti konusunda destek vereceklerini söylediklerini anlatan Arıklı, CTP’ye de her türlü hükümete destek vereceklerini ilettiklerini açıkladı.

Hükümeti kurma görevi alan Tufan Erhürman başkanlığında yenen yemekte, 4’lü hükümetin kurulabileceğinin görüldüğünü söyleyen Arıklı, “4’lü koalisyonda engel yok. Bu akşam toplanıp karar alacak HP sağlam gerekçelerle kamuoyuna açıklama yapmalı. HP anahtar mı olacak, kilit mi göreceğiz” dedi.