Arıklı: Dinime küfreden bari Müslüman olsa...

Arıklı: HP Bizi mahkemeye verecekmiş, korkumuz yok

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi’nin yargı süreci başlatacak olmasını sosyal medyadan eleştirdi. Erhan Arıklı, Halkın Partisi'nin Kıb-Tek'e atadığı ve 3 yıl boyunca Asbaşkan yaptığı kişi ile mahkeme kapılarına düşmesinin tuhaf kaçtığını söyledi. Arıklı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'a hitaben "Dinime küfreden bari Müslüman olsa..." ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

HP Bizi mahkemeye verecekmiş.

Korkumuz yok da, HP’nin Kıb-Tek’e atadığı ve 3 yıl boyunca Asbaşkan yaptığı kişi ile mahkeme kapılarına düşmesi biraz tuhaf kaçıyor.

Güya Kurumun hakkını ve hukukunu arayan ve sürekli bize saldıran bu kişi, bir Elektrik Mühendisi. Kendine ait bir Elektrik Mühendisliği Şirketi olan bu arkadaş geçimini mesleğini icra ederek sağlıyor.

"Kurum Yönetim Kurulunda görev yapacak kişilerin Elektrik işi yapmaması" kuralına uymak için sahibi olduğu şirketi eşi adına çeviren bu şahıs, Asbaşkan iken Kurumda iken eşinin adına çevirdiği şirket adına kaç dosya takip etti biliyor musunuz?

2018: 24 Dosya

2019: 62 Dosya

2020; 17 Dosya

2021; 1 Dosya

Kudret beye bu durum sorulduğunda "Ne yapalım aç mı kalsın" demişti.

İlginç bir tesadüf Dörtlü Koalisyon tarafından verilen ve geçenlerde Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilen Girne tepesindeki arazinin mimarı da Kudret beyin kardeşi idi. Kudret bey kardeşi için de aynı cümleyi kullanmış mı idi acaba?

Dinime küfreden bari Müslüman olsa...