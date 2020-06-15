Arıklı'dan hükümete sert sözler

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, güneye gönderilen işçilere ‘geri gelme’ denildiğini, cenazelerin bile alınmadığını kaydederek haftasonu aniden uçaktan 10 kişinin indiğini ve itfaiye kapısından bu kişilerin ülkeye alındığını söyledi.

Bakanlar Kurulu’nda konuşulan ve ardından inkar edilen konuyla alakalı Lapta Belediyesi’nin ihalesinde ikinci gelen firmadan belediyenin bilgisinin olmadığı kaydedildi.

Arıklı şöyle konuştu: Birinci ihaleden mi çekildi? Lapta Belediyesi birinciyi eledik ikinciyle mi göreceğiz de demedi. İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne ne düşüyor? Nereden baksanız elinizde kalan bir konu oldu. Halkın Partisi hükümete muhtıra veriyor. Turizm Bakanlığı başka açıklama yapıyor. Vatandaş bunu duyup da kızılca kıyamet kopunca sorun UBP’nindir deyince iş bitmiş mi oluyor? Bu Bakanlar Kurulu toplum vicdanında mahkum olmuştur. Güneye geçecek insanlara söyleyecek tek bir lafınız yoktur. Yurt dışında kısılan KKTC vatandaşlarına söyleyecek tek afınınz yoktur. Çünkü siz adamına göre muamele yapılıyor. Bu ülkenin ciddiyeti ayaklar altına alınmıştır” dedi.