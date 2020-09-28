Arıklı'dan Erhürman ve Akıncı Önerisi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman'a beraber yayın yapmaları konusunda öneride bulundu. Arıklı, "önce bu iki federalist aday karşı karşıya gelip aralarındaki kozları paylaşmalı"dedi.

Arıklı'dan Erhürman ve Akıncı Önerisi
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Arıklı  paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

 Sayın Akıncı ve Sayın Erhürman adaylara; "Gelin TV de tartışalım" çağrısı yapıyorlar.

Diğer adayları bilmem ama karantinadan çıkabilsem, bu davete seve seve iştirak edeceğim. Ederim etmesine de, bence önce bu iki federalist aday karşı karşıya gelip aralarındaki kozları paylaşmalı.  Mesela Sayın Akıncı; "Birinci dönemde neyi yapamadın ki, ikinci bir şans daha istiyorsun" sorusuna cevap vermeli.

Sevgili Tufan Erhürman'da;"Akıncının neyi beceremediğini, kendisine bir şans verilmesi halinde Akıncı'dan farklı ne yaparak Rumlarla bir federasyon kuracağını bize anlatmalı...

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