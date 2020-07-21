Arıklı'dan çok konuşulacak açıklama

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Gökhan Altıner’in Kıbrıs Postası TV’de sunduğu ‘Sabah Postası’ programına telefonla bağlanarak, “UBP-YDP-DP üçlü koalisyonu” iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
YDP Genel Başkanı Arıklı, UBP ile ‘bakanlık pazarlığı yapıldığı ve 3’lü bir koalisyonun kurulacağı’ iddialarına ilişkin konuştu, “Yükselen hızımızı, kıytırık bir bakanlık uğruna harcamayız” dedi, “iki sandıklı seçim” çağrısında bulundu.
İddia edildiği gibi, UBP ile Bakanlık pazarlıkları yapmadıklarını ifade eden Arıklı, söz konusu iddiaları, “çok fantezi şeyler” şeklinde niteledi.Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 12:57