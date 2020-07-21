Arıklı'dan çok konuşulacak açıklama

YDP Genel Başkanı Arıklı, UBP ile ‘bakanlık pazarlığı yapıldığı ve 3’lü bir koalisyonun kurulacağı’ iddialarına ilişkin konuştu, “Yükselen hızımızı, kıytırık bir bakanlık uğruna harcamayız” dedi, “iki sandıklı seçim” çağrısında bulundu.