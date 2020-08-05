Arıklı: Bize hiçbir telkinde bulunulmadı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye'ye yaptığı ziyeret sonrası sosyal medyadan açıklama yaparak komplo teorilerine dayalı yorumları okuyunca kahkahalar attığını söyledi.

Erhan Arıklı, Türkiye'de kendilerine hiçbir telkinde bulunulmadığını belirtti.

Arıklı'nın paylaşımının tamamı şöyle:

DÖNÜYORUZ...

Dün Ankara'ya yaptığımız ziyaret epey konuşuldu Kıbrıs'ta. Komplo teorilerine dayalı yorumları okuyunca kahkahalar attığımı söyleyebilirim.

Ankara'da istişari bazı görüşmeler oldu. Bizi ve önümüzdeki süreçle ilgili düşüncelerinizi bizzat dinlemek istediler.

Açık söylüyorum. Bize hiçbir telkinde bulunulmadı.

Ben şunları söyledim;

1)Çatı aday olmalı diyoruz. Çatı aday bağımsız olmalı. Partili aday olmamalı. (Ersin bey; "Ben UBP nin adayıyım"dedi. Dolayısı ile çatı aday formülü ortadan kalktı.

2)"3 lü Koalisyon bu aşamada olmaz. Ülkenin bekleyen onlarca sorununu 26'ya dayalı bir Hükümet çözemez. Bunun için geniş tabanlı, mümkünse 6 Partili bir Milli Mutabakat Hükümeti kurulmalı. Kimse ötekileştirilmemeli. Toplumda kamplaşma yaratacak formüller bize zarar verir" dedim. 3 lü koalisyonun olamayacağı konusunda hemfikir olundu.

Diğer Parti Başkanları da kendi düşüncelerini ve yorumlarını anlatırlar.

Neticede ben partimin adayı olarak seçimlere giriyorum. Herkesin yolu açık olsun...

Vesselam...