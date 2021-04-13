Arıklı: Bine yakın mağdur var

Arıklı: Bine yakın mağdur var
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Memur-Sen bugün Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Kamuda çalışan geçici kamu görevlilerinin iş güvencesi ve sosyal haklara sahip olabilmesini düzenleyen yasa tasarısı hakkında Bakan Arıklı’ya bilgi  vererek destek talep etti.

Bakan Arıklı  geçici kamu görevlileri konusunun popülizmin doğurduğu bir netice olduğunun altını çizerek, siyasilerin oy için insanların gelecekleriyle oynadıklarını söyledi.

Arıklı bine yakın mağdur olduğunu da belirterek,  siyasilerin görevinin geçici kamu çalışanlarının mağduriyetini ortadan kaldırmak olduğunu aktardı ve her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

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