Arıklı: Akaryakıt ihalesi neticelendi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıb-Tek’le ilgili konuştu, “Akaryakıt taşıma ihalesi bugün nihayet neticelendi. İhaleye 2 teklif sunuldu. Birisi; 32.40$ diğeri;14$” dedi.

Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programında konuşan Arıklı, rüşvet, adam kayırmacılık ve suistimalin ülke problemi olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti;

“Vurguna karşı kararlılıkla işin üzerine gidiyoruz. Kuruma geçmişte de çok dürüst atamalar yapıldı ama bir sonuç alınamadı. Biz sonuna kadar gitmekte kararlıyız. Bana sürekli belge soruyorlar. Sayıştay raporları ortadadır. isteyen ulaşabilir. 24 Bin ton acil ihtiyaç olan akaryakıt kapsamında 38 dolarlık ihaleyi iptal edip 34 dolara indirdik. Böylelikle 105 bin dolar kuruma kar getirdik. Bunları neden konuşmuyorlar, çeşitli suçlamalarla algı operasyonu yapıyorlar”

Erhan Arıklı, birde bu kişilerin 24 bin ton acil ihtiyaç akaryakıt alımı için ara emri çıkarıp ülkeyi karanlığa gömmeye çalıştıklarını söyleyerek, böyle bir karar çıkacağına ihtimal vermediğini söyledi.

Tüm dosyaların ve şikayetlerin polise ulaştığını ancak savcıya ulaşmadığını vurgulayan Bakan Arıklı, “Ben polisin yapacağını yapamamki, sadece polise teslim edebiliyorum, dosyalar savcılığa ulaşamıyor. Ulaştığında ise bu sefer savcılıktan mahkemeye ulaşıp dosyalanamıyor. Arada ciddi bir bariyer var. Bu yüzden bu konuları sürekli gündeme getiriyorum. Üstü kapatılmasın diye…” şeklinde konuştu.

Öte yandan, daha önce imzalanmış kıyı ticaret anlaşmasını serbest ticaret anlaşmasına çevirmek için önümüzdeki hafta Türkiye’ye gideceğini kaydeden Arıklı, “Güvercinlik’teki sanayi bölgesi projesiyle 7-8 bin gencimiz iş bulacak. YDP böyle projelerin peşindedir, bugüne kadar olduğu gibi böyle gelmiş böyle gitsin anlayışında değiliz” dedi.

Kurultay ile ilgili de konuşan Arıklı; "Kaybeymek gibi bir endişemiz yok. Açık ara kazanacağız. Rakibim leblebi gibi para harcıyor. Kaynağını cidden merak ediyorum. Ailemden geldi diyor. Bir makbuz ya da dekont gösterse de biz de ikna olsak" dedi.