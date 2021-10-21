Arıklı: 2 firmanın akaryakıt vermeyi durdurması kabul edilmez

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakan Erhan Arıklı, BRT’ye akaryakıt sorunu ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Arıklı, akaryakıt krizinin, 2 firmanın akaryakıt vermemesinden kaynaklandığını anlattı.

2 firmanın dövizin yükselişi ve Uluslararsı borsada yakıtın değerinin artması nedeniyle bu tutumu sergilediğini kaydeden Arıklı, böyle bir konuda haber verilmeden, çözüm yolu aranmadan yakıt vermeyi durdurmanın kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Akaryakıt fiyat tespitinin Akaryakıt Birimi tarafından 15 günden bir yapıldığını kaydeden Arıklı, fiyat tespitinin Salı günü yapılacağını ve tespitin ardından konunun Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini kaydetti.

Rekabet Kurulu’nun iki firma hakkında yarın soruştırma açacağını kaydeden Arıklı, “böyle stratejik bir konuda rekabet şartlarını ayarlayamazsınız. Bu konu Bakanlar Kuruluna aittir” dedi.

Arıklı, bu tip emrivakilere boyun eğilmeyeceğini ve istedikleri fiayatın fahiş olduğunu ifade etti.

Bakan Arıklı, yaşanan sorunun yarın çözümleneceğine inanç belirtti.

Erhan Arıklı, Tüp gazda da fiyatların arttığını belirterek, bu konunun da ilerleyen süreçte değerlendirileceğini söyledi.





