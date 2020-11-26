Arıklı: 1974 Barış Harekatı’nda şehit olan herkese büyük bir saygısızlık

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Ercan Havaalanı’nın adının Fazıl Küçük Havaalanı olarak değiştirilmesinin mümkün olabileceğinin söylenmesinin son derece üzüntü verici olduğunu belirtti.​

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Fazıl Küçük Vakfı’nın ziyareti esnasında, yapımı devam eden Ercan Havaalanın adının Fazıl Küçük Havaalanı olarak değiştirilmesinin mümkün olabileceğini söylemesinin, son derece üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Şüphesiz Kıbrıs Türk Halkının Mücadele lideri Fazıl Küçük’ün adının yeni inşa edilen birçok yere verilmesinin vefa duygusunun gereği olduğunu ifade eden Arıklı, “Ama yıllardır kullanılan Ercan Havaalanının isminin değiştirilerek, ona Fazıl Küçük Havaalanı adı verilmesi Şehit Binbaşı Fehmi Ercan’a olduğu kadar 1974 Barış Harekatı’nda şehit olan herkese büyük bir saygısızlık ve vefasızlık olarak kabul edilecek” dedi.

Arıklı, aynı şekilde Girne’de bu kadar yeni açılan cadde ve sokaklar dururken, Sedat Simavi Sokağı’nın adının değiştirilerek oraya başka bir ismin verilmesinin de Rahmetli Sedat Simavi’ye büyük bir saygısızlık ve vefasızlık olduğunu savundu. Arıklı, gerek Cumhurbaşkanının, gerekse Girne Belediye Başkanının YDP’nin desteği ile seçilmiş olmalarının, bu tip konularda partilerini ziyadesiyle hassas olmaya zorladığını söyledi.

Arıklı, “Bu ülke için, bu halk için ter döken de, kan döken de bizimdir. Bunların arasında rahmete kavuşan herkesin adının yaşatılması, bir vefa ve saygının gereğidir. Cumhurbaşkanının yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemesi açısından, bu tip kritik meselelerde ayaküstü demeç vermemesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz” dedi.