Argüden soruşturmasında sır perdesi aralanamadı

Argüden Kuyumculuk’un sahibi Süheyla Argüden’in kaçırılması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis, şüpheli 2 kişiyi daha tutukladı. Lefkoşa’da dün yargıç huzuruna çıkarılan zanlılar suçlamaları reddetti

Lefkoşa’da 2 Aralık’ta meydana gelen Süheyla Argüden’in kaçırılması olayı ile ilgili polis, S.Y ve G.U’yu tutuklayarak dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Polis Çavuşu Cemil Özalkın, Süheyla Argüden’in 2 Kasım’da saat 20.00 sıralarında, maskeli iki kişi tarafından zorla arabasına bindirilip, elleri ve ayakları bağlanıp, kaçırıldığını kaydetti.

Polis çavuşu Özalkın, söz konusu kişilerin Süheyla Argüden’e ait 9 milimetre çapındaki tabancayı kafasına dayayıp, “Kuyumcu dükkânının anahtarını vermezsen seni öldürürüz” dediklerini mahkemeye aktardı.

Özalkın, ayrıca Argüden’in çantasındaki 100 Euro ve bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alındığını belirtti.

Polis çavuşu Özalkın, incelenen telefon sinyallerinde zanlı S.Y’nin kullanımındaki hattın olayın gerçekleştiği güzergâhlara takıldığını belirtti.

Özalkın, zanlı S.Y’nin konu telefonu G.U’ya verdiğini ve telefonun henüz bulunamadığını söyledi.

Polis Çavuşu Cemil Özalkın, zanlıların suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmalarını talep etti. Zanlıların avukatı, tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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