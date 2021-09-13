Araçta sıkışan kamyon sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

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Araçta sıkışan kamyon sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı
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Bugün saat 11.30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Bahtiyar Resul, yönetimindeki PU 249 plakalı çakıl yüklü kamyon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Düzova kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan ve  araçta sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edildi.

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