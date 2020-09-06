ARACININ MOTORUNU GÜNEY KIBRIS’TAN İZİNSİZ GETİRMEKTEN TUTUKLANDI

Lefkoşa, 6 Eylül 20 (T.A.K): Beyarmudu’nda polis tarafından yapılan kontrolde, H.V.'nin (E-60) kullanımındaki Jeep aracın motorunu 2019 yılı Eylül ayı içerisinde GKRY'den yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye getirerek, “Gümrüksüz Mal İthali ve Tasarrufu” suçunu işlediği tespit edildi.

ARACININ MOTORUNU GÜNEY KIBRIS’TAN İZİNSİZ GETİRMEKTEN TUTUKLANDI
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Lefkoşa, 6 Eylül 20 (T.A.K): Beyarmudu’nda polis tarafından yapılan kontrolde, H.V.'nin (E-60) kullanımındaki Jeep aracın motorunu 2019 yılı Eylül ayı içerisinde GKRY'den yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye getirerek, “Gümrüksüz Mal İthali ve Tasarrufu” suçunu işlediği tespit edildi. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, adı edilen tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 

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