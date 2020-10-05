Gazimağusa Baykal Bölgesi Akdoğan Sokakta akşam saat 00.15 sıralarında garajda park halinde bulunan PC 366 plakalı salon araç kundaklandı. Araç kullanılmaz hale geldi. Aracın C.T’ye ait olup 3 yıldan beri Ayşe Kurucu isimli kadının kullanım ve sorumluluğunda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili konuşan Ayşe Kurucu; "kim, niçin ve neden yaptı bilmiyorum. Kimseyle bir düşmanlığımız da yok" dedi. İlk tespitlerde aracın bagaj kısmında yangının başladığı belirtildi.

Aracı kullanımda bulunduran Ayşe Kurucu aracın gidişini üzgün gözlerle izledi. Aracın kaskosu olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)