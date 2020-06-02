Araç alev aldı, yoldan geçenler söndürdü

Ülkemizde havaların ısınması ile birlikte araç yangınlarında artış gözlemlendi. Bugün Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen araç yangınında 1 araç kullanılmaz hale geldi.

Girne-Lefkoşa anayolu Ciklos mevkiinde saat 17.35 sıralarında araç yangını meydana geldi.

Okoduwa Curtis Dıckson yönetimindeki LK 461 plakalı salon araç, muhtemelen motor bölümünde meydana gelen arızadan dolayı yandı.

Yanan araç itfaiye ekipleri ve çevreden geçen vatandaşlar tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın motor bölümü tamamen yanarken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.