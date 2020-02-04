Arabacıoğlu ailesinin acı günü

Arabacıoğlu ailesinin acı günü
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Uzun yıllar Kıbrıs Türk siyaset hayatında çeşitli görevlerde yer alan eski milletvekili Mustafa Arabacıoğlu’nun annesi Fatma Arabacıoğlu bu akşam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Fatma Arabacıoğlu Perşembe günü Gönyeli Mezarlığı’na defnedilecek. Öte yandan Mustafa Arabacıoğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “31 günden buyana Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde yatan annemi bu akşam kaybettik. Emeği geçen tüm doktor ve hemşire meslektaşlarıma teşekkür eder haklarını helal etmelerini dilerim” dedi.    

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