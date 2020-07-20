Araba seyir halindeyken alev aldı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09:15 sıralarında, Değirmenlik Dağyolu üzerinde Mahmut Arslan yönetiminde bulunan FN 991 plakalı salon araçta, seyir halinde bulunduğu sırada elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu; aracın motor kısmı, makine kapağı, sağ ön çamurluk, ön tampon, sağ ön far yanarak, ön cam ise ısıdan kırılmak süretiyle zarar gördü.
(BRT/PGM)
Araclarin tekinik kontrolleri dogru durust yapilmiyor, trafikte olmamasi gereken bircok araba var yollarda. Daha buyuk kazalarin olmamasi bir mucize. Boyle olaylar yine olmaya devam edecek malesef.