"Ara emri" yazılı olarak Girne Belediyesi'ne ulaştı

Çevre Örgütleri’nin davası sonuçlandı. Meşhur inşaat mahkemenin kararı ile durdu, şu an inşaat faaliyetlerini durdurmak üzere belediye ekipleri yolda...

Girne’de Güven Yapı Kooperatifi’nin başlattığı 105 Konutluk Site İnşa Projesi kapsamında yaşanan doğa tahribatı, çevre örgütlerinin Yüksek İdare Mahkemesi’ne yaptığı ara emri başvurusu bugün görüşüldü.

Yüksel Mahkeme Ara Emri verdi.

Şu an inşaat faaliyetlerini durdurmak üzere belediye ekipleri yolda...

Konuyla ilgili Hasan Sarpten'in açıklaması şu şekilde:

Ormanlık alanın peşkeşiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının iptali ve yürütmenin durdurulması için verilen "ara emri" yazılı olarak Girne Belediyesi'ne ulaştı. Şu an inşaat faaliyetlerini durdurmak üzere belediye ekipleri yolda. Doğa için, yeşil için, gelecek için güzel bir sonuç. Hepimize

hayırlı olsun