Apartmandan düşen Yalçın hayatını kaybetti

Gönyeli’de dün akşam, yüksekten düşen 38 yaşındaki Hasan Yalçın’ın hayatını kaybetti.

“Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek” kapsamında, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Yalçın’ın, “henüz tespit edilemeyen apartman yüksekliğinden düşmesi sonucu” önce yaralandığını, ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis, olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, Ahmet Yalçın’ın ölümüyle ilgili 30 yaşındaki Eren İşlek isimli şahsın tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay mahalli ve bahse konu şahsın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 kilo 296 gram ağırlığında bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare olarak alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.