Antilogos Kıbrıs Tiyatrosu’na Türkiye’den ödül

Türkiye’nin ilk defa, bir tiyatro festivalinde Kıbrıs tiyatrosuna ödül verdiği bildirildi.

Alithia gazetesi “Türkiye: Antilogos Kıbrıs Tiyatrosu’na İki Ödül… Savaş Değil Tiyatro Yapalım” başlığıyla aktardığı haberinde, İstanbul’da gerçekleşen Maltepe Tiyatro Festivali’nde “Antilogos Tiyatrosu”na ait “Godot’yu Beklerken” isimli oyunun, “En Başarılı Yönetmen” ve “En Başarılı Erkek Oyuncu” ödüllerini aldığını yazdı.

Gazete, festivale Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerden 15 tiyatro oyununun katıldığını ve “En İyi Yönetmen” ödülünü Kostas Silvestros, “En İyi Oyuncu” ödülünü de Yorgos Kiriaku-İzel Seylani’nin aldığını kaydetti.

Haberde, ödülü almak için sahneye çıkan Silvestru’nun, “Savaş değil tiyatro yapalım” diyerek ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdiği belirtildi.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI: “KAFALARDAKİ DUVARLARI YIKMAK GEREK”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, önyargılardan kurtulup, kafalardaki duvarları yıkmak gerektiğini söyledi.

Haber, Haravgi gazetesinde de “Kıbrıs Tiyatrosu İstanbul’da Zafer Kazandı” başlığıyla yansıtıldı.