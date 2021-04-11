Antijen testi uygulama eğitimi verildi

Antijen testi uygulama eğitimi verildi
banner23

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi hemşireleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitime başlayan tüm özel okullarda görevli ‘okul hemşirelerine’ antijen testi uygulama eğitimi verdi.

Antijen testleri rutin olarak her hafta okula giden öğrencilere uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Amiri Güley Abatay ve Temel Sağlık Hizmetleri Başhemşiresi Özlem Durmaz ve Nursel Öztürk tarafından verilen uygulamalı eğitimler sırasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Ali Yaman, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ da hazır bulundu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İnternet kafe işletmecilerinden hükümete çağrı
İnternet kafe işletmecilerinden hükümete çağrı
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18