Antalya’nın sokak lezzetçisi Kıbrıslı Orçun Şahinoğlu…

Kıbrıslı İş insanı Orçun Şahinoğlu, Antalya’da 3 buçuk yıldır köftecilik yapıyor. Şahinoğlu, köfteleriyle Antalya'da meşhur oldu.

Şahinoğlu, Antalya’da eşi ile birlikte başladıkları sokak köfteciliğine şimdi dükkânda devam ediyor…

Kısa sürede köfteleriyle büyük bir beğeni sağlayan Şahinoğlu, “Neden mi biz? Çünkü Antalya’nın en dürüst ve en temiz köftecisiyiz” sloganıyla yola çıktıklarını anlatarak, bayilik vermeye başladıklarını da duyurdu.

Şahinoğlu, Antalya’da Kıbrıs kültürünü de yaşatarak, hellim ve Kıbrıs ekmeği kullanıyor.