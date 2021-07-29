Antalya Manavgat'ta büyük yangın

Manavgat'ın farklı noktalarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler kullanılamaz hale geldi, ahır ve bahçelerdeki hayvanlar telef oldu, bazı araçlarda, iş makinelerinde ve meyve bahçelerinde hasar oluştu.

Manavgat'ta kriz masası oluşturularak evleri boşaltılan vatandaşlar için 700 civarında konaklama yeri ayarlandı. Yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 51 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki mahallelerinin kuzey kısımları boşaltıldı. Yangına 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve su ikmal araçlarıyla müdahale edildi.

Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durdurulurken sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

ERDOĞAN: OLAY TÜM BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILACAK

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa zamanda yangını kontrol altına almak suretiyle bir an önce temennimiz o ki cana hiçbir şey gelmeden bu yangını söndürmüş olalım. Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda sönmesi temennimizdir. Olay tüm boyutları ile araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır." dedi.

62 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun." bilgisini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın alanında incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok" açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli Akseki'deki orman yangınında 82 yaşındaki bir vatandşaın hayatını kaytbettiğini açıkladı. Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını belirten Pakdemirli, "Helikopterleri gönderemiiyoruz ancak yol açık ve alınacaklar oradan. Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı. Önceliğimiz yerleşim yerleri" dedi.

"ZARARIN TELAFİSİ YAPILACAK"

Bakan Çavuşoğlu da yangına anında müdahale edildiğini, ekiplerin, cansiparane çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yangının devam ettiğine değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi. Vatandaşın zararının telafisi yapılacak. Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini gideririz. İnşallah kısa süre içinde, umut ediyoruz ki bu gece yangın kontrol altına alınır, ondan sonra da gerekli çalışmaları yaparız."

Bakan Ersoy da çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Yangına tam zamanında, çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için turizm bölgelerine ulaşmadı. Yerleşim yerlerine uzak bölgelerde seyrediyor" diye konuştu.

''4 AYRI NOKTADA BİRDEN ÇIKMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ''

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının 4 ayrı noktada çıkmasının oldukça düşündürücü olduğunu belirtti ve güvenlik güçlerinin durumu araştırdığını da ekledi.

Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da aktaran Böcek, dumandan etkilenen vatandaşların olduğunu açıkladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgedeki en büyük yangın olduğunu söyledi.

Sözen, ''Yangın 15 kilometrelik alana yayılmış durumda'' diyerek bilgi verdi.

Manavgat Devlet Hastanesi çevresinde de yangın nedeniyle yoğun önlem alındığı ifade edildi.

Yangına ilişkin AFAD'dan bir açıklama yapıldı. Söndürme çalışmalarının 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve su ikmal araçlarıyla yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, Yeniköy ve yakınındaki yerleşim yerlerinden, ormana yakın bölgelerdeki evlerin Jandarma tarafından tahliye edildiği kaydedildi.

ÇOLAKLI KÖYÜNÜ TEHDİT EDİYOR

Çolaklı bölgesinde etkisini artıran alevler nedeniyle orman bölge müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi. Bölgede elektriklerin kesik olması nedeniyle vatandaşlar karanlıkta evlerinin önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı vatandaşlar ise yol kenarından alevleri tedirgin bakışlarla seyretti.