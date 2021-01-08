Anne karnında ameliyat oldu

Henüz anne karnında 27 haftalıkken kalp kapağı hastası olduğu belirlenen ve müdahale edilmediğinde ölüm riski bulunan bebek, dünyada nadir gerçekleştirilen bir operasyon sonrasında sağlıkla dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Perinatoloji Riskli Gebelikler Bölüm Başkanı Kıbrıslı Türk Hekim Prof.Dr. Özgür Deren operasyonun detayları konusunda BRT’ye konuştu. Deren, Kendisine gelen hastanın daha önce gittiği yerlerde gebeliğini sonlandırması yönünde öneri aldığını belirterek, çocuk, pediyatrik kardiyologlardan oluşan konseyle nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündüklerini anne karnında bu girişimi yapmaya karar verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Özgür Deren " Bu iş için yapılmış alet cihaz olmadığı için bunların ayarlamasını yaptık. Ve sonuçta biz kalp kapağına kadar ulaştık. Çocuk kardiyoloji Bölümü de ulaştığımız yerden balon geçirip darlığı aştılar. Açtıktan sonra bir anda düzelme olmadı ama zaman içerisinde sağ kalbin işlediğini kalp akımlarının düzeldiğini gördük. Doğumdan sonra da yine işlemin başarılı olduğunu yapılan anjiyo ile kesinleştirdik” dedi. Deren, bebeğin bundan sonra ciddi bir rahatsızlığı olmadan hayatına devam edeceğini de ifade etti.