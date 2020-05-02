Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, sosyal medya hesabı açıklamada bulundu.

Kalfaoğlu, "Bilim kanadı haklı, ancak hükümet kanadı da her açıdan zorda ve haksız değil. Tabii ki toplum sağlığı önemli. Ancak artık herkes bugüne kadar öğrendikleri ile kendini korumalı ve covitle yaşamaya alışmalı" ifadelerini kullandı.

Kalfaoğlu'nun şöyle:

"Bugünden sonra pek çok şey değişecek diye düşünüyorum. Maske ile dolaşıp, güvenli mesafelerde durmayı ve kalabalık ortamlara temkinli girmeyi öğrenmeliyiz. Önce kendimizi korumalıyız. Açılım kararı erken olabilir. Ancak toplumda yaşayarak gördüğümüzde, halkımızın çoktan açılıma başladığını görmekteyim. Bu na da kimse engel olamıyor. Gördüğüm kadarı ile çocuklar sokaklarda oynuyor, kahve içmek için komşular toplanıyor, toplu yürüyüşler devam ediyor ve meyhaneler kapalı olsa da evlerde sazlı sözlü yeme içmeler hiç durmuyor. Anlayacağınız halk artık sıkıldı ve riski göze alarak toplanmaktadırlar. Öte yandan sosyal mesafe kuralı olsa da birçok banka ve markette bu kurallara uyulamıyor. İnşaat şirketleri başta olmak üzere birçok sektör battık feryatları ile işe yeniden başlamak istiyor.

Taramaların içerisinde olan birisi olarak da yapılan birçok kart testte , ortalama 200 de bir oranında IgM pozitifliği ( çok silik) , 500 de bir oranında da IgG pozitifliği, PCR da ise bunların birkaçı hariç negatif sonuçlar olduğunu her gün takip etmekteyim. Kart testi negatif olanların ise tümünde PCR negatif olması, bize kart testlerin negatifliğinin , yani gerçek sağlamları ayırmada (Spesifite) güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Buna karşılık sensitivitesinin yani gerçek hastaları ayırma yeteneğinin spesifite kadar güvenilir olmayabileceği yönünde sonuçlar alabiliyoruz. Bu kanıya nasıl vardığım konusunda da şunları eklemek istiyorum. MDH olarak hem pcr, hem de kart test sonuçlarına temkinli yaklaşıp, herhangi bir pozitifliği ciddiye alarak hastalara yaklaşıyoruz. Kart test pozitifliğinde kişiye hemen pcr alıp, ev izolasyonuna alıyoruz. Pcr negatif çıksa bile 3-4 gün sonra klinik semptom yoksa bile testleri tekrarlıyoruz. Bu şekilde tesbit ettiğimiz 10 IgM pozitif hastanın hiçbirisinde klinik bulgu oluşmadığını ve tekrarlayan testlerde anlamlı farklar oluşmadığını görüyoruz. Ancak klinik bulgusu olan 2 hastamızda hem IgM hem de pcr testlerinin pozitif olduğunu gördük. Bu pozitiflerin en yakın temaslılarını da kart test veya pcr ile değerlendiriyoruz. Bu nedenle testlere bu gözle bakarsak güvenli sonuçlar elde edebiliriz . Açılım konusuna gelince de , halk zaten açılmış. Geriye kalan bunun resmiyete dökülmesi. Bence de biraz erken olsa da , artık halkı kontrol etmemiz zor . Bilim kanadı haklı, ancak hükümet kanadı da her açıdan zorda ve haksız değil. Tabii ki toplum sağlığı önemli. Ancak artık herkes bugüne kadar öğrendikleri ile kendini korumalı ve covitle yaşamaya alışmalı. Kuş gribi ve domuz griplerinde olduğu gibi......"