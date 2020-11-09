Ankara’daki Büyükelçiler Atatürk’ün huzurunda

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurrucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm yıldönümü dolayısıyla Ankara’da yerleşik diplomatik misyon temsilcileri Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Duayen Büyükelçi Marcel Mulumba Tshidimba’nın başkanlığında Anıtkabir’ i ziyaret ettiler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü’nün de hazır bulunduğu törende Duayen Büyükelçi Tshidimba mozoleye çelenk koydu ardından Misak- ı Milli Kulesine geçerek Anıt Özel Defterini

imzaladı.

Büyükelçi deftere, ‘Ankara’daki diplomatik misyon temsilcileri olarak modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün 82. ölüm yıldönümü arifesinde anısına saygı duruşunda bulunmak üzere huzurundayız. Atatürk dünyaya ve ülkesine çok şeyler katmıştır. ” yazdı.