Ankara düğmeye bastı

Türkiye hükümeti, Türkiye’de öğrenim hayatını devam ettiren ve ülkeye dönmesi beklenen yaklaşık bin Kıbrıslı Türk öğrencinin, 14 günlük karantina altında kalacağı yer konusunda seferber oldu.

Bu çerçevede; ilk aşamada Güzelyurt’ta bulunan 440 odalı Refika Öğretmen Yurdu, KKTC Hükümeti tarafından kullanılmak üzere hazır hale getirildi.

Ayrıca KKTC Sağlık Bakanlığı’na binlerce tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre; Türkiye, yaşanan koronavirüs vakaları sonrasında Kuzey Kıbrıs’ın ihtiyaçları konusunda ilk andan itibaren çalışmalar başlattı. Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonundan da sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, takip ve koordine ettiği çalışmalarda KKTC’den gelen talepler geri çevrilmedi.

YÖK’ün üniversitelerle ilgili aldığı en son karar sonrasında Türkiye’de bulunan yaklaşık bin Kıbrıslı Türk öğrenciyi ülkeye getirmek isteyen KKTC hükümeti, KYK’nın yurt imkanlarından yararlanmak istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın talimatıyla birlikte ilk aşamada Güzelyurt’ta bulunan 440 odalı Refika Öğretmen Yurdu, KKTC tarafından kullanılmak üzere hazır hale getirildi. Kıbrıslı Türk öğrencilerin sağlıklı ve rahat bir ortamda karantina sürelerinin geçirilmesi yönünde adım atıldı.

Koordinasyon çerçevesinde Türk Kızılayı da, Kovid-19 Uluslararası Müdahale Kapsamı Programı çerçevesinde, Kıbrıs Türk Kızılayı’na binlerce tıbbi malzeme hibe etti. Bu güne kadar, 30.000 adet 3 Katlı Cerrahi Maske, 30.000 adet Pudrasız Vinil Eldiven, 3.000 adet EN149 Maske, 300 adet Koruyucu Tulum ve 300 adet Koruyucu Gözlük KKTC’ye ulaştırıldı.

Türk Kızılay Delegasyonunun, pazartesi günü de bu yardımların yanında ayrıca 500 adet gıda kolisi ve 500 adet hijyen setini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim edeceği öğrenildi.

KKTC’YE ÖZEL İZİN VERİLİYOR

Bunların yanında; KKTC’den ecza ve medikal depolarının tedarik amacıyla Türkiye’den satın almak istedikleri, ancak Kovid-19 salgını nedeniyle yurtdışına satışına kısıtlama getirilen tıbbi malzemelerin satışı konusunda da kolaylık sağlanıyor. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından, Lefkoşa Büyükelçiliği’ne iletilen talepler Ankara’da ilgili makamlara ulaştırılıyor. KKTC’ne satışı için her bir başvuru ayrı ayrı değerlendiriliyor ve izin veriliyor.

(BRT)