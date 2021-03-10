Anjiyo olan Saner taburcu oldu

Başbakan Ersan Saner’e, göğüste baskı şikayeti ile başvurduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başarılı anjiyo yapıldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başbakan Ersan Saner’e, EKG ve EKO’da patoloji olmamasına rağmen göğüs ağrısının tipik olduğu düşünülerek kontrol amaçlı koroner anjiyoğrafi kararı alındığını söyledi.

Başhekim Dr. Özyılkan, “yapılan koroner anjiyografisi normal bulunmuş olup, göğüs ağrısı tansiyon yüksekliğine bağlanmıştır. 2 saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edildi" bilgisini verdi.