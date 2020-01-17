“Anıt Mezar Kurucu Cumhurbaşkanımızın layık olduğu şekle gelecek”

Başbakanlık, bugün bir yerel gazetede yer alan KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarıyla ilgili habere yanıt verdi.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, daha önce belirlenen projede değişikliğine gidilmiş olmasının sürecin beklenenden çok uzamasına neden olduğu ifade edilerek, gelinen aşamada proje tamamlandığı ve geçici kabulün yapıldığı ve sadece çevre düzenlemesinin kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Hava koşullarının müsait olması durumunda çevre düzenlemesi çalışmalarına hızla başlanacak ve Anıt mezar Kurucu Cumhurbaşkanımızın layık olduğu şekle gelecektir” denildi.