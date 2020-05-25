Ani Rahatsızlık Sonucu 78 Yaşındaki Kadın Yaşamını Yitirdi…

Lefkoşa’da sakin Kadriye Elsiz (K-78), ikametgahında geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

BİSİKLET HIRSIZLIĞI...

Güzelyurt’ta bisiklet çaldığı gerekçesiyle bir kişi tutukladı. Polis’ten verilen bilgiye göre, dün Güzelyurt’ta Amir Mohamed’e ait ikametgâhın avlusunda bulunan bisiklet çalındı, Polis, Ö.Ç (E-23) adlı kişinin, bisiklet ile Güzelyurt-Yeşilyurt anayolu üzerinde tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İŞ KAZASI…

Yenierenköy'de dün Özay Balıkçılık isimli iş yerinin dış cephesinde boya yapmakta olan Rıza Aydın (E-50), 2 metre yükseklikten merdivenden düştü. Aydın’ın sağ köprücük kemiğinde kırık, kafatasında çatlak ve akciğerinde zedelenme teşhis edildi. Aydın, Gazimağusa Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi’nde kontrol altına alındı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL…

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün 06:00 ile bugün 06:00 saatleri arasında yapılan denetimlerde, 6 kişinin gece saat 00:01’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



