Anex Tour Sağlıklı Turizm Belgesi alan ilk Türk tur operatörü oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı Sağlıklı Turizm Sertifikasyon programında ilk defa bir tur operatörüne belge verildi.

ANEX Tour, sertifikasyon belgesi alan ilk Türk operatörü oldu.

Uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından verilen sertifika; havayolları, havalimanları ve diğer ulaşım araçları ile konaklama ve yeme-içme tesislerinde üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirildiğini belgelendiriyor.

“Yolcu sağlığı ve güvenliği”, “Çalışan sağlığı ve güvenliği”, “Tesislerde alınan önlemler” ve “Ulaşım araçlarında alınan önlemler” olmak üzere 4 ana başlıkta toplanıyor. Misafirin Türkiye’ye giriş yaptığı andan, çıkış yapana kadar uygulanacak tedbir ve önlemleri kapsıyor.

MÜŞTERİLERİMİZ KARE KOD SAYESİNDE TÜM BİLGİLERE ULAŞABİLECEK

Projeyi yöneten ANEX Tour Destinasyonlar Operasyon Direktörü Aydın Yaşayacak, şu bilgileri verdi: “Bizler misafirlerimizin hijyen ve Covid19 virusune karşı güvenlik beklentilerini karşılamak üzere bu sertifikayı almayı görev bildik. Bu dönemi doğru yönetmek için ve ANEX Tour marka algısını daha da yükseklere taşımak için şu an Türkiye’de uygulanmaya başlayan Güvenli Turizm Sertifikası’nı aldık. Güvenli Turizm Sertifika logosu, araçlarımızın görünen noktalarına asılacak ve misafirlerimiz belge üzerindeki kare kod sayesinde şirketimizde olan tüm denetleme bilgilerine ulaşabilecekler. Bu sayede misafirlerimiz seffaf bir sekilde bilgilenmiş olup çalışmalarımızı takip edebilecekler” dedi.

Yaşayacak, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sertifika aslında tüm ANEX Tour kapsamında olan personelimizi, araçlarımızı, operasyonumuzu kapsamış oluyor. Bu anlamda sektörde tur operatörü bazında bu sertifikayı alan ilk turizm firması olduk. Hizmet kalitesini tastiklemiş bir firma olarak, filomuzda bulunan 150 ye yakın turizm aracı için sadece değil, çalıştiğımız tüm partnerlerinden de aynı sertifikayı almalarını şart koşuyoruz. Bu şekilde ancak Türkiye ve Türk turizmi virüsle ilgili olan mücadelede emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir”