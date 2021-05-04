Anastasiadis’ten şimdi de tehdit gibi açıklama

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı “Anastasiadis, ‘vatandaşlarımız’ diyerek halkımıza hakaret etme küstahlığını göstermiştir. Dünya ve Anastasiadis şunu bilmelidir ki; Kıbrıs Türk halkı, Rum tarafının azınlığı ve vatandaşları değil, özgür ve egemen KKTC’nin vatandaşlarıdır” açıklamasına cevap verdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip 97 bin Kıbrıslı Türke işaret eden Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip 97 bin Kıbrıslı Türk bundan utanmalı mıdır?” diye sordu.

Tartışmaya girmek istemediğini belirten Anastasiadis, “herkesin sabrının bir sınırı olduğunu” söyledi.

Anastasiadis’in açıklaması şu şekilde:

“Bizim çabamız, BM’nin AB’nin ve Türkiye üzerinde nüfus kullanabilecek ülkelerin Kıbrıs konusunda BM parametrelerinin dışına çıkan karşı tarafa orantılı bir tepki vermesini sağlamak adına uluslararası bir aydınlanma sürecinin parçasıdır.

Sayın Tatar’a sormak istiyorum, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip 97 bin Kıbrıslı Türk bundan utanmalı mıdır?

Gereksiz tartışmalara girmek istemiyorum ama herkesin sabrının da bir sınırı vardır.”

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 14:19