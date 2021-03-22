Anastasiadis: "Astromeritis bölgesinde dikenli tel çekilmesiyle ilgili bilgim var"

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Astromeritis bölgesinde dikenli tel döşenmesi konusunda bilgisi olduğunu ifade ederek Türkiye’nin göç konusunda Kıbrıs aleyhine bir strateji uyguladığını söyledi.



Güney Lefkoşa’daki Eleftheria Meydanı’nı ziyaret eden Nikos Anastasiadis, gazetecilere açıklamada bulunarak, Astromeritis bölgesinde dikenli tel çekilmesi hakkında bir soruya “sınırları belirlemeyi veya ayrım amaçlanmıyor; Türk stratejisinin genişlemesinin önünde bir engel” yanıtı verdi.



Anastasiadis, özgür bölgelere yasa dışı olarak gelen yasa dışı göçmenlere değinerek her gün gelenlerden 5 veya 6’sinin anneler ya da çocuklar olduğunu belirtti.



Dikenli telin çkildiği bölgede ikamet edenlerin gösterdiği tepkiler hakkında Anastasiadis, kimlerin tepki gösterdiği hakkında bilgisi olmadığını ancak “sorunlar yaratıldıysa bunlar çözülecek” dedi.