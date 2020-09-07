ANASINIF, İLKOKUL 1. VE 2. SINIF ÖĞRENCİLER BUGÜN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı.

ANASINIF, İLKOKUL 1. VE 2. SINIF ÖĞRENCİLER BUGÜN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı.
Okullarda, Covid-19 salgını dolayısıyla gerekli tedbirler alındı.
Öğrenciler okula maskeli ve ateşleri ölçüldükten sonra alındı.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020, 10:52
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