Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı.
Okullarda, Covid-19 salgını dolayısıyla gerekli tedbirler alındı.
Öğrenciler okula maskeli ve ateşleri ölçüldükten sonra alındı.
ANASINIF, İLKOKUL 1. VE 2. SINIF ÖĞRENCİLER BUGÜN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı.
YORUM EKLE