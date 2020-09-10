Anadolu Suyunun Gelmesine Ramak Kaldı

Su Temin Projesi’nde meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmaları devam ediyor.

Başbakan Ersin Tatar hem çalışmaları yerinde görmek hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmek üzere tamirat çalışmalarının yürütüldüğü gemiye gitti.

Pınarbaşı’ndan kalkan askeri helikopter ile tamirin yapılmakta olduğu gemiye giden Başbakan Tatar’a Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Su İşleri Dairesi Müdürü ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelen Başbakan Tatar, yürütülen tamirat çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Birazdan açıklama yapılması bekleniyor.