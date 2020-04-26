Amiral Gemisi Hazır

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bu süreçte canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan, 1978’de açılan hastanenin 2 ay önce geçirdiği talihsiz yangın sonrası hasar aldığını belirterek, şu an hastanenin yaralarının sarıldığını ve eskiden daha güçlü bir durumda olduğunu kaydetti.Özyilkan, "

Kalp Damar Cerrahisi ve Yoğun Bakım’da meydana gelen yangın sonucu oralar kullanılamaz hale gelmişti, ancak yaralar sarıldı ve çoğu hasar giderilerek, kalp ameliyatlarına tekrar başladı" dedi.

Mapfree Sigorta Direktörü Alişan Oşan ,28 Şubat’ta yaşanan talihsiz yangın sonrası tüm zorluklara rağmen süratle çalışıp hastaneyi ayağa kaldırmayı istediklerini belirterek, sağlığın çok önemli olduğunu ve özellikle bu pandemi sürecinde en iyi şekilde atlatmak için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını söyledi.

Oşan, “Şerden hayır çıkar misali, hastanemizi eskisinden daha iyi bir hale getirdik” diyerek, gerek belediyenin gerekse uğraşları sonucu, güzel bir başarı elde ettiklerini kaydederek, tüm sağlık çalışanları, basın mensupları, belediyeler, güvenlik kuvvetleri, polis ve sahada aktif rol alan herkese teşekkürlerini iletti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, amiral gemisi olarak adlandırılan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 28 Şubat’ta başına gelen talihsiz yangın felaketinin ardından kullanılamaz hale gelen Yoğun Bakım Servisi, KVC Servisi ve ameliyathanesinin yeniden tadil edilerek, eskisinden daha iyi hale geldiğini ifade etti.

Dumandan etkilenerek hasar alan diğer servislere de müdahale edildiği bilgisini veren Dr. Pilli, süratle hareket ettiklerini, herkesin Sağlık Bakanlığı’na yardım eli uzatarak, “Amiral Gemisi” olarak adlandırılan hastanenin kısa sürede yaralarının sarıldığını, eskisinden daha iyi bir hale getirildiğini kaydetti.

Bakan Dr. Pilli, hastanenin eksikliklerinin giderilmeye devam edeceğini vurgulayarak, bu süreçte yardımcı olan herkese teşekkürlerini iletti.

Bakan Pilli ayrıca şunları söyledi:

“Aralık 2019’da Kovid-19 dünyada görülmeye başladığında biz pandemiye hazırlanırken 28 Şubat’ta yangın meydana geldi.

KKTC’deki en büyük hastanesinde büyük bir yangın meydana gelerek, Yoğun Bakım, KVC hem servis hem ameliyathanesi tamamen fonksiyon dışı kalmıştı ve diğer serviler de hasar almıştı.

Süratle harekete geçerek, belediye, polis, devlet, basın mensupları, sağlık çalışanları olsun herkes el ele vererek, hastanenin yaralarını sardı.”

“HEM HASTANEMİZİN YARALARINI SARDIK, HEM DE KOVİD-19’LA SAVAŞTIK”

“28 Şubat sonrası biz süratle bu yaraları sararken, Kovid-19’la mücadele etmeye başladık. Bir yandan savaşırken, diğer yandan hastanemizi de eskisinden daha iyi yapmak için uğraşıyorduk.

Hastanemiz tam teşekküllü olarak, eskiye nazaran daha iyi bir hale gelmiştir. Durmak yok. Çalışmaya devam edeceğiz ve hastanemizin eksikliklerini de tamamlayacağız.

Tüm sağlık çalışanlarımız, Hükümet, Muhalefet ve Başbakan Ersin Tatar, sağlığımızın düzelmesi için yanımızda olarak, bize destek verdi. Herkese çok teşekkür ederim.”

“HERKESİN MASKE TAKMASI ŞART, ÇÜNKÜ KOVİD-19 BİTMEDİ”

“Halkımıza buraya ziyarete geldiği zaman kalabalık değil belirli aralıklarla tek kişi halinde gelmeleri ricasında bulunuyorum.

Testler yapılmaya devam ediyor. Herkesin maske takması gerekiyor çünkü, Kovid-19 bitmedi.

Bu salgın devam edecektir ve bunun bilincinde olarak yaşamak mecburiyetindeyiz. Bize virüsün bulaşmaması için üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız."