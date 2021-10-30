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Amerikan istihbaratı açıkladı

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Amerikan istihbaratı açıkladı
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ABD istihbaratı koronavirüsün kökenine dair hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda virüsün kökeni konusu "yine" yanıtsız kaldı


ABD Ulusal İstihbarat Topluluğu'nun raporunda "doğal bir köken" ve laboratuvar sızıntısı gibi "makul" hipotezler olduğu vurgulandı. Ancak analistlerin hangisinin daha "olası olduğu" konusunda anlaşamadığı belirtildi.

Rapora göre, virüsün doğal kökenli olduğuna inananların ulaştıkları sonuca güvenleri az. Laboratuvar iddiası sonucuna ulaşanlarda ise güven "orta" derecede.

İstihbarat kurumları Kovid-19'un "biyolojik silah olarak" geliştirilmediği konusundaysa hemfikir.

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