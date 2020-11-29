Haberal KIbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

American Academy Nicosia ( Güney Kıbrıs ) daki bir sınıf öğretmeni POZİTİF!

Bu konuda bana iletilen mesajı sizlerle paylaşırken, okulda çocukları eğitim gören velileri de uyarmak isterim!

Ve tabii ki, Sağlık Bakanlığının da konuya ilişkin tedbir alması konusunda bir farkındalık yaratmak da bir diğer gayemdir!

Söz konusu hastalığın artık sadece belirli bir yaş grubunu etkilemediği, hiçbir rahatsızlığı olmayan 20 yaşındaki bir genci de, 1,5 yaşındaki bir bebeği de hayattan koparabildiği artık aşikardır!

Lütfen tedbirleri elden bırakmayalım ve korkmamız gerekiyorsa ve bu korku bizi önlem alma noktasında doğruya yönlendirecekse de KORKALIM!