Ameliyathanede klimalar çalışmıyor!

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki ameliyathanenin klimalarının arızalı olduğunu açıkladı.

Klimalar çalışmadığı için oda sıcaklığının 37-38 dereceye ulaştığını söyleyen Özlem Gürkut, bu durumun hem çalışanların hem de hastaların sağlığını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Açıklama şöyle:

Bir kanser ameliyatı 8-10 saat, kalp ameliyatı 10-12 saat, beyin ameliyatı yine öyle… Peki ya trafik kazası geçirip dalağı yırtılarak gelmiş acil hasta? Apandisi patlamak üzere kıvranan genç? 9 ay taşıdığı bebeği normal yoldan doğuramadığı için acil sezaryene alınması gereken anne?

Son günlerde Lefkoşa’da hava sıcaklığı 44-45 derece. Klimalar olmasa nefes alamayacağız.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ameliyathanelerinde bu gibi ameliyatlar tüm zorluklara rağmen devam ediyor hem de KLİMALAR ARIZALI OLDUĞU VE ÇALIŞMADIĞI İÇİN ODA SICAKLIĞI 37-38 derece olan ameliyathanede.

Bu sadece ameliyatı yapan cerrahların, anestezi hekimlerinin, teknisyenlerinin, hemşirelerin ve sağlık personelinin değil HASTALARIMIZIN da sağlığını olumsuz etkileyebilecek bir sorundur.

Derhal düzeltilmelidir. Bu şartlarda sağlık hizmeti vermek hasta haklarına aykırıdır.

Hemen bugün bu sorun giderilmelidir.